Россия атаковала Украину ракетами и 88 БпЛА: обезврежен 71 вражеский дрон

В ночь на 28 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха, запустив 5 баллистических, одну авиационную ракеты и 88 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 77 беспилотник: сбиты 34 дрона, еще 37 не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в восьми локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку враг начал с 20 часов вечера 27 мая.

С тех пор и до утра россияне применили для ударов по Украине 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69, которые были запущены из российских Курской и Воронежской областей, а также из оккупированного украинского Крыма.

Кроме того, захватчики атаковали 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БПЛА типа Shahed (БпЛА других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 – сбиты огневыми средствами поражения, 37 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях", – сообщили в Воздушных силах.

Так, в Донецкой, Сумской и Харьковской областях ночью и утром под вражескими ударами находилась железнодорожная инфраструктура.

На Харьковщине обломки БПЛА попали на пути: железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки вражеского дрона, движение оперативно было восстановлено.

В Донецкой области, в Славянске, в результате боевых действий была повреждена контактная сеть, обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.

На Сумщине вражеский БПЛА незначительно повредил пути, однако движение по участку осуществляется без задержек.

"Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях нет. Железнодорожники продолжают оперативно чинить инфраструктуру и обеспечивать движение по стране, несмотря на попытки врага вмешаться и остановить его", - отметили "Укрзалізниці".

Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах допустили усиление дроновых атак России по Украине. Там отметили, что за три последних дня были зафиксированы антирекорды по количеству запущенных средств воздушного нападения. Не исключено, что такая тенденция сохранится и в ближайшее время российские войска будут продолжать увеличение дроновых атак по Украине. Цель врага – истощить украинцев.

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