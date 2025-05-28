'Видим в течение трех дней новые рекорды': в Воздушных силах допустили усиление дроновых атак России по Украине

За три последних дня были зафиксированы антирекорды, когда оккупанты атаковали Украину с воздуха. Не исключено, что такая тенденция сохранится и в ближайшее время российские войска будут продолжать увеличение дроновых атак по Украине.

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Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что это такая тактика захватчиков, направленная на истощение украинцев.

"Антирекорды - действительно, это так. Атака идет три дня подряд, массированная и комбинированная, с применением ракет и дронов разных типов", - отметил он.

Военный уточнил, что во время последней атаки "все девять ракет были сбиты", а "по дронам число тоже большое" – из трех сотен беспилотных аппаратов 288 было сбито.

"Поскольку мы видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы не видим дроны только ударного типа. Чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, усложняя воздушную обстановку для ПВО", – сказал Игнат.

Как он пояснил, захватчики используют эту тактику, чтобы для украинских Сил обороны были созданы ложные цели для расходования ресурсов, в частности ракет, боеприпасов и систем ПВО. Таким образом враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку, применив против Украины рекордные 355 дронов, а также девять ракет. Защитники неба обезвредили 288 вражеских БПЛА и все ракеты. В результате действий врага были зафиксированы попадания и повреждения из-за падения обломков в 15 локациях.

А в ночь на 27 мая Силы обороны обезвредили над Украиной 43 российских дрона различных типов. После трех дней подряд массированных атак на этот раз РФ применила меньшее количество средств нападения, однако из-за ее действий снова есть повреждения.

Вероятной причиной может быть банальный дефицит ракетных носителей. Что касается морских "Калибров" - то это о значительном риске для врага вывести надводные корабли и ограниченные возможности подводных лодок, которые РФ не может полноценно ремонтировать.

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