Россия запустила рекордные 355 дронов и девять ракет: над Украиной обезврежено 297 вражеских целей

Силы обороны Украины в ночь на 26 мая отбили комбинированную атаку РФ, которую агрессор устроил третьи сутки подряд. Над многими населенными пунктами и за их пределами защитники обезвредили 288 ударных и имитационных дронов, а также все девять ракет.

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В результате очередного вражеского нападения зафиксированы попадания и падения обломков целей в 15 локациях. Об этом сообщили Воздушных силах ВСУ.

На этот раз Россия начала атаку с 20:15 минувших суток и применила 364 средства воздушного нападения, в том числе рекордное в мае количество беспилотников. Так, агрессор направил на украинские города:

– девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Саратовская область РФ);

– 355 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Предварительно, по состоянию на 11:00 понедельника, защитники неба сбили все российские ракеты (девять Х-101), а также обезвредили 288 дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Из них 233 беспилотника были сбиты огневыми средствами поражения, а 55 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в пяти локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях", – уточнили в Воздушных силах

Мониторинговые каналы отметили, что ночная российская атака ударными БПЛА и крылатыми ракетами была направлена в основном на Староконстантинов. По данным ОВА, на Хмельнитчине зафиксированы повреждения частных домохозяйств и четырех предприятий.

В частности, повреждены складские помещения, цеха и административные здания, 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Также были атакованы районы и территориальные громады Киевщины, Винниччины, Ривненщины, Одесщины, Харьковщины и Сумщины.

В пределах Черкасской области было обезврежено 25 российских БПЛА. Три беспилотника защитники неба ночью уничтожили над Днепровской областью: из-за атаки в Каменском районе возник пожар, его оперативно потушили.

На Одесщине в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях: повреждены дома, гаражи, авто, хозяйственные постройки.

Оккупанты нанесли массированные удары дронами по территории частного предприятия в поселке Васищево в пригороде Харькова: там вспыхнул масштабный пожар, произошли разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Силы обороны отбили массированную российскую атаку, сбив 45 крылатых ракет и обезвредив 266 беспилотников различных типов. Страна-агрессор в целом применила 367 средств воздушного нападения, из-за него пострадало много областей.

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