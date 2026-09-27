Буданов анонсировал крупный обмен пленными: когда он может состояться

Крупный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе. Новостей по этому поводу стоит ожидать в ближайшее время.

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Об этом 27 сентября заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец. Он ответил на вопрос о возможных сроках проведения обмена во время церемонии вручения Общенациональной премии "Золотые руки".

Когда может состояться обмен

Буданов отметил, что процесс должен состояться в ближайшее время.

"Это должно произойти очень скоро, в ближайшем будущем. Думаю, на этой неделе", — сказал глава Офиса президента.

Журналистка уточнила, имеет ли Буданов в виду именно следующую неделю. "Надеемся на это", – ответил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина вернула из российского плена десять военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии. Все они защищали Украину на Донецком направлении, а в Украину вернулись через территорию Беларуси в рамках специального этапа обмена.

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Все освобожденные военные до этого считались пропавшими без вести. Двое из них не выходили на связь с 2024 года, еще восемь – с 2025-го.

OBOZ.UA также сообщал, что по состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый военнопленный армии РФ в Украине является гражданином другого государства. Всего среди оккупантов, попавших в украинский плен, есть граждане 55 стран мира.

По данным проекта "Хочу жить", известны имена почти 29 тысяч иностранцев, которые с 2022 года подписали контракты с российской армией. При этом за первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год.

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