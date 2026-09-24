Каждый десятый — иностранец: появились интересные данные об оккупантах, попавших в плен в Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый российский военнопленный в Украине — не гражданин РФ. В целом среди военнослужащих российской армии, оказавшихся в украинском плену, есть граждане 55 стран мира.

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Об этом сообщил проект "Хочу жить". По его данным, известны имена почти 29 тысяч иностранцев, которые с 2022 года подписали контракты с ВС РФ.

Только на 2026 год российское Минобороны планировало завербовать ещё 18 500 иностранцев. Прежде всего Москва ищет людей из беднейших слоев населения, которых легче заманить обещаниями больших выплат и лучшей жизни. На самом деле же таких военных отправляют на штурмы и самые опасные участки.

После дипломатического давления, скандалов и противодействия со стороны правительств других государств Россия приостановила вербовку в 39 странах. Среди них — Китай, Индия, Египет, Кения, Пакистан, Гана и ряд других государств Африки и Азии.

В то же время Москва переключилась на другие направления и наращивает вербовку в странах Южной Америки, Центральной Азии и Африки. По данным "Хочу жить", это уже отражается на количестве и географии иностранных военнопленных.

Главные истории дня

За первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год. Среди них — граждане Аргентины, Панамы, Парагвая, Перу, Гондураса, Вьетнама, Монголии и других государств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военнослужащий спецподразделения ГРУ сдался в украинский плен с помощью проекта "Хочу жить". Россиянин решился на это после того, как во время штурма украинского населенного пункта было уничтожено 70% его группы.

Также OBOZ.UA рассказывал о российском военнопленном Илье Шангарееве, который вместе с сослуживцем девять дней оставался без еды и воды, после чего их направили прямо на позиции украинских военных. По его словам, во время штурмов оккупантов вели по маршрутам, где они видели многочисленные тела погибших и раненых российских военнослужащих.

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