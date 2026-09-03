"Девять дней без еды, едва ходили": пленный оккупант рассказал о реалиях в армии Путина и больших потерях. Видео

Российский военнопленный Илья Шангареев рассказал об условиях службы в армии РФ и больших потерях среди оккупантов. По его словам, во время штурмов российских военных направляли по маршрутам, где они видели многочисленные тела погибших и раненых сослуживцев.

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Сам Шангареев вместе с другим военнослужащим девять дней пробыл без еды и воды, после чего их направили непосредственно на позиции украинских защитников. Об этом он рассказал проекту "Хочу жить".

Как россиянин попал в армию РФ

Илья Шангареев, уроженец Нефтекамска в Башкортостане, подписал контракт с Министерством обороны России под давлением со стороны российских силовиков. По его словам, сначала ему угрожали уголовным преследованием, а окончательно согласиться на службу заставили финансовые проблемы.

Шангареева направили в 428-й мотострелковый полк. Там он около месяца проходил подготовку.

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По словам пленного, военнослужащих, пытавшихся сбежать из части, через несколько дней находили и возвращали обратно. После этого их могли сажать в яму и избивать.

Российских военных вели на штурмы с помощью беспилотника

Во время штурмовых действий Шангареев и другие российские военные двигались по маршрутам, которые им дистанционно указывали командиры с помощью беспилотника.

По дороге оккупанты видели большое количество тел погибших российских военнослужащих. По словам Шангареева, из-за разлагающихся тел стоял сильный запах. Также им встречались раненые россияне, которые уже почти не могли передвигаться самостоятельно.

Девять дней без еды и воды

На одной из позиций Шангареев вместе с сослуживцем провёл девять дней без еды и воды. За это время военные настолько ослабли, что им было трудно ходить.

После этого беспилотник снова повёл их через поле и лесополосу. Там россияне также видели тела погибших военнослужащих РФ.

В конце концов командир дистанционно направил их прямо на позицию украинских военных, где обоих взяли в плен.

Шангареев предполагает, что российское командование могло знать, куда именно их направляет.

"Ну как, пушечное мясо у нас", – так пленник описал отношение российского командования к военнослужащим.

Что известно о пленном

Илья Шангареев родился 16 августа 1972 года, ему 53 года. Он служил в составе 428-го мотострелкового полка ВС РФ.

В плен Шангареев попал в апреле 2026 года в районе населённого пункта Ялта Донецкой области.

В настоящее время он находится в Украине в статусе военнопленного. Его близкие обратились в проект "Хочу найти", где получили подтверждение факта плена и пытаются добиться его возвращения в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен российского офицера, который начал воевать против Украины с первого дня полномасштабной войны. Захватчик служит в путинской армии с 2019 года и был среди тех, кто 24 февраля 2022 года вторгся на территорию Украины. Пленник рассказал об огромных потерях российской армии и пожаловался, что остатки личного состава отправляют на бессмысленные штурмы.

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