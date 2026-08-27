ВСУ взяли в плен оккупанта, участвовавшего в наступлении на Украину 24 февраля 2022 года: он пожаловался на безумные потери РФ. Видео

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен российского офицера, который начал воевать против Украины с первого дня полномасштабной войны. Захватчик служит в путинской армии с 2019 года, и был среди тех, кто 24 февраля 2022 года заходил на территорию Украины.

Видео дня

Пленник рассказал об огромных потерях российской армии и пожаловался, что остатки личного состава отправляют в бессмысленные штурмы. Видео с оккупантом опубликовал Telegram-канал проекта "Хочу жить".

Путь военного преступника

Этому оккупанту в отличие от сотен тысяч других россиян посчастливилось попасть в плен, а не сгнить в украинской земле. За годы полномасштабной войны он дослужился от рядового до старшего лейтенанта, будучи на должности командира взвода в мотострелковом батальоне.

Оккупант пожаловался, что более чем за два года вверенное ему подразделение практически полностью меняло состав едва ли не каждый месяц. Людей присылали, их разбивали, вместо них присылали новых и все шло дальше по кругу. В то же время новые звания пленному оккупанту продолжали присваивать.

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Потери РФ и роль пушечного мяса

По словам оккупанта, все закончилось в привычной манере для российской армии. Из-за нехватки людей взвод расформировали и отправили в штурм вместе с командиром. По итогу в живых остались и попали в плен двое, остальные были ликвидированы.

Огромные потери привели к тому, что в российской армии даже младший офицерский состав не застрахован от отправки в штурм.

"Сегодня ты командуешь смертниками, а завтра сам бесправный раб, у которого есть выбор только между способами умереть. Но пока ты командуешь, у тебя есть возможность на крови других мужиков получать звания и награды. Так устроена система", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина вернула из плена ещё десять военнослужащих в рамках специального этапа обмена. Военные ВСУ и Национальной гвардии Украины защищали страну на Донецком направлении и ранее считались пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными в среду, 19 августа 2026 года. В рамках договоренностей домой возвращаются защитники Украины, находившиеся в российском плену, среди которых военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и пограничники.

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