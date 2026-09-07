"Понял, что нет смысла": спецназовец ГРУ рассказал, почему сдался в плен Украине. Видео

Военнослужащий одного из подразделений специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшего ГРУ) сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". На такой шаг он решился после того, как его группу практически уничтожили во время бессмысленного штурма одного из украинских сел.

Видео дня

Об этом случае сообщили в Telegram-канале "Проект "Хочу жить"", опубликовав также видео с пленным. Авторы публикации отметили, что через проект уже прошли сотни российских военных разного уровня, однако представители спецслужб РФ, в частности разведчики, сдаются в плен далеко не каждый день.

После увиденного россиянин решил, что больше не хочет участвовать в войне. Во время штурма погибли 70% бойцов его группы, и военный не видел смысла в операции, стоившей стольких жизней.

"Когда я увидел населенный пункт, за который погибло столько людей, я понял, что это было нецелесообразно и вообще бессмысленно. Скорее похоже на какой-то скрытый геноцид мужского населения", — рассказал мужчина.

Главные истории дня

После уничтожения его группы у оккупанта оставалось не так много вариантов: самовольно покинуть часть, погибнуть или сдаться в плен. В то же время за побег или сознательный отказ воевать его могли не просто посадить – как отметили авторы поста, россияне могли отправить его на штурм или "обнулить".

Возможность сдаться военный нашел в TikTok. Листая ленту, он наткнулся на ссылку на чат-бот "Хочу жить" и написал туда.

Авторы публикации отметили, что в нынешней российской армии погибнуть под развалинами населённого пункта могут военные независимо от звания, должности или рода войск. В то же время, по их словам, Украина даёт шанс на спасение каждому, кто решит сдаться, независимо от его статуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю российского военнопленного Ильи Шангареева. Он описал большие потери оккупантов во время штурмов и условия службы в армии РФ. По его словам, российских военных вели к позициям по маршрутам, где они видели большое количество тел погибших россиян. Из-за разлагающихся тел стоял сильный запах, а среди них попадались раненые, которые уже почти не могли передвигаться самостоятельно.

Сам Шангареев девять дней провёл без еды и воды вместе с другим оккупантом, после чего их направили на позиции украинских защитников. Там обоих взяли в плен.

Отношение российского командования к своим военным Шангареев описал кратко: "Ну как, пушечное мясо у нас".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!