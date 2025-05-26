Оккупанты атаковали Одесскую область, есть прилеты: произошли пожары и разрушения, пострадал подросток. Фото

Страна-террорист Россия в ночь с 25 на 26 мая снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате прилетов произошли пожары и разрушения.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины. К счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавший.

"Сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м кв. с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

Также из-за российской атаки повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без дальнейшего возгорания.

По другому адресу произошло разрушение 2 гаражей, возник пожар, уничтожен легковой автомобиль и поврежден дом.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале Одесской областной прокуратуры сообщили, что по фактам совершения военных преступлений россиян начато расследование.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По информации следствия, 25 мая с 22:40 по 23:40 оккупанты совершили очередную массированную атаку БпЛА на Одесщину. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

По информации начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате вражеской атаки по Одесщине пострадал ребенок.

"Во Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики оказали помощь на месте. В настоящее время все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий удара", – говорится в сообщении.

Напомним, под утро 26 мая Россия подняла в небо военную авиацию, в частности стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Атака ударными БпЛА и крылатыми ракетами была направлена преимущественно на Староконстантинов. Также под ударами были районы и территориальные общины Винницкой, Ровенской, Харьковской, Одесской, Киевской и Сумской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая российская оккупационная армия ударила по населенному пункту Кондратовка в Сумской области (Хотинская община), погиб местный житель. Мужчине было всего 48 лет.

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