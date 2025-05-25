Враг ударил по селу на Сумщине: погиб мужчина, есть пострадавший

Российская оккупационная армия в воскресенье, 25 мая, ударила по населенному пункту Кондратьевка в Сумской области (Хотинская громада) и убила местного жителя. Мужчине было всего 48 лет.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на своей странице в Facebook. Еще один гражданский – 52-летний мужчина – получил ранения.

Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, однако госпитализировать пострадавшего пока не удалось из-за угрозы повторных обстрелов.

"Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит – его госпитализируют", – написал руководитель ОГА.

Григоров также напомнил, что из Хотинской громады продолжается эвакуация.

"Призываю жителей не медлить и выезжать. Не рискуйте жизнью и здоровьем. Контакты для записи на эвакуацию из Хотинской громады: +380 (50) 327 49 56", – добавил он.

Ранее сообщалось, что утром 17 мая российские войска атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. Девять человек погибли, еще семеро пострадали

Как сообщал OBOZ.UA, во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области российские войска нанесли ракетный удар. В результате вражеской атаки погибли шесть военных, еще десять получили ранения.

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