Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и запустила по Украине ракеты: первые подробности

Страна-агрессор Россия под утро 26 мая подняла в небо военную авиацию, в частности стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые обычно осуществляют обстрелы Украины. Впоследствии враг осуществил пуски крылатых ракет.

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Как сообщали украинские мониторинговые каналы, россияне подняли шесть бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", они направлялись в сторону Саратовской и Астраханской областей РФ. Около 2:50 стало известно, что оккупанты выполнили пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из района Пензенской области РФ.

Кроме того, в большинстве регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских "Шахедов". Взрывы были слышны в нескольких областях, в частности в Киеве и Киевской области.

Первые ракеты залетели на территорию Украины через Ахтырку на Сумщине и направлялись в сторону Полтавщины.

По состоянию на 3:55, как писали мониторинговые каналы, в нашем воздушном пространстве было зафиксировано шесть крылатых ракет Х-101. Все из Полтавской области летели в сторону Смелы в Черкасской области.

В Воздушных силах в 4:15 сообщили о группе ракет в Черкасской и Киевской областях, они двигались северо-западным курсом. Еще одна группа ракет направлялась через Винницкую область на Староконстантинов.

В это же время в ПС обновили данные о движении "Шахедов" над Украиной:

– несколько групп БпЛА с севера и востока на город Староконстантинов;

– несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на юго-запад;

– "Шахеды" на севере Киевщины курсом на Житомирщину;

– в центре Киевской области курсом на запад;

– на востоке Киевской области курсом на столицу;

– на юге Киевской области курсом на Винницкую область;

– на севере Житомирщины курсом на Хмельнитчину;

– на северо-востоке Винницкой области курсом на запад;

– на юге Харьковщины курсом на север Донетчины.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив 69 ракет и 298 дронов (в мае это рекордное количество). Под ударом были центральные, западные, северные и южные области. Погибло 12 человек, более 60 человек получили ранения, зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей.

В ночь на 24 мая оккупанты также устроили одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Враг запустил по столице десятки "Шахедов" и баллистические ракеты. Есть разрушения и пострадавшие.

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