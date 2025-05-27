Над Украиной ночью обезвредили 43 дрона: из-за атаки РФ были попадания и падения обломков в 12 локациях

В ночь на 28 мая Силы обороны обезвредили над Украиной 43 российских дрона различных типов. После трех дней подряд массированных атак на этот раз РФ применила меньшее количество средств нападения, однако из-за ее действий снова есть повреждения.

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В частности, в результате атаки, которая продолжалась с 20:50 минувших суток, пострадали несколько областей. Об этом сообщили Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг осуществил пуски 60 БПЛА (ударных типа Shahed и имитационных) из направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 вторника противовоздушная оборона обезвредила всего 43 дрона на востоке, севере и юге страны: из них 35 были сбиты огневыми средствами поражения, восемь – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в девяти локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в трех локациях", – уточнили в ВС ВСУ

Во время атаки в результате попадания БПЛА в Сумах вспыхнул пожар в здании промышленного предприятия, также там поврежден транспорт.

Ночью на Днепропетровщине силы ПВО сбили пять российских беспилотников. В результате атаки в селе Знаменовка Самаровского района вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка, пострадал мужчина.

В Синельниковском районе громко было в Межевской и Маломихайловской громадах: из-за ударов дронами разных типов повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто, пострадал мужчина. Под процессуальным руководством областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку, применив против Украины рекордные 355 дронов, а также девять ракет. Защитники неба обезвредили 288 вражеских БПЛА и все ракеты. В результате действий врага были зафиксированы попадания и повреждения из-за падения обломков в 15 локациях.

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