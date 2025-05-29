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Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Войска страны-агрессора России днем в четверг, 29 мая, нанесли удары по Херсонщине. Под ударами оказались Херсон, Берислав, поселки Антоновка, Камышаны и Инженерное, вследствие чего известно о трех погибших, еще четыре человека получили ранения.

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О последствиях атак сообщили пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, Херсонской ОВА, а также руководитель области Александр Прокудин. По данным следствия, около 13:00 оккупанты атаковали Антоновку из артиллерии.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент удара находился в доме.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры открыто дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, повлекшее гибель человека).

Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Кроме того, из-за сброса взрывчатки с дрона погибли двое жителей Берислава, информировал Александр Прокудин.

Мужчины 33 и 46 лет получили смертельные ранения.

Ориентировочно в 15:15 армия России атаковала из артиллерии Камышаны. Пострадали 79-летняя женщина, которая находилась в доме, и 64-летний мужчина.

У обоих – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Скорая оказала им помощь на месте.

А около 15:30 оккупанты нанесли дроновый удар по Херсону.

Взрывчатку сбросили на 43-летнюю женщину – она получила взрывную травму. Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь.

Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Около 16:15 под ударами артиллерии врага оказался поселок Инженерное.

63-летний мужчина, который находился дома, получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Бригада скорой оказала ему медпомощь на месте.

Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые
Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые
Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые
Враг атаковал Антоновку и Камышаны на Херсонщине: есть погибшие и раненые

Как сообщал OBOZ.UA, днем 29 мая армия России нанесла ракетный удар по территории Гороховской громады Николаевской области. Под огнем оказалась ферма, где погиб работник и еще трое получили ранения.

Войска врага также в четверг ударили КАБами по жилой застройке села Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожья. Погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения.

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