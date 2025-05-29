Войска страны-агрессора России днем в четверг, 29 мая, нанесли удары по Херсонщине. Под ударами оказались Херсон, Берислав, поселки Антоновка, Камышаны и Инженерное, вследствие чего известно о трех погибших, еще четыре человека получили ранения.

Видео дня

О последствиях атак сообщили пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, Херсонской ОВА, а также руководитель области Александр Прокудин. По данным следствия, около 13:00 оккупанты атаковали Антоновку из артиллерии.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент удара находился в доме.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры открыто дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, повлекшее гибель человека).

Кроме того, из-за сброса взрывчатки с дрона погибли двое жителей Берислава, информировал Александр Прокудин.

Мужчины 33 и 46 лет получили смертельные ранения.

Ориентировочно в 15:15 армия России атаковала из артиллерии Камышаны. Пострадали 79-летняя женщина, которая находилась в доме, и 64-летний мужчина.

У обоих – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Скорая оказала им помощь на месте.

А около 15:30 оккупанты нанесли дроновый удар по Херсону.

Взрывчатку сбросили на 43-летнюю женщину – она получила взрывную травму. Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ей помощь.

Около 16:15 под ударами артиллерии врага оказался поселок Инженерное.

63-летний мужчина, который находился дома, получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Бригада скорой оказала ему медпомощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 29 мая армия России нанесла ракетный удар по территории Гороховской громады Николаевской области. Под огнем оказалась ферма, где погиб работник и еще трое получили ранения.

Войска врага также в четверг ударили КАБами по жилой застройке села Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожья. Погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!