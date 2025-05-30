Оккупанты ударили дронами по Харькову и Чугуевской громаде: ранены восемь человек, среди них - дети

Российские оккупационные войска утром в пятницу, 30 мая, атаковали ударными беспилотниками Харьков и область. В областном центре под вражеским ударом оказался Слободской район, а в регионе оккупанты ударили по Чугуевской громаде, ранив восемь человек.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своем канале в Telegram. По его словам, враг атаковал ударными дронами поселок Васильев Хутор Чугуевской громады.

"На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", – написал он.

Кроме того, российские войска около 3:00 массированно атаковали беспилотниками Харьков, в частности Слободской район. Там было зафиксировано восемь прилетов БПЛА.

Пострадало одно из коммунальных предприятий, ранена 61-летняя работница, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Кроме того, жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения.

"Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе. По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные о разрушениях уточняются. На месте попаданий - пожар. Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району", - написал мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора России вечером в четверг, 29 мая, атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеским обстрелом оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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