Россия запустила более сотни дронов и баллистику: обезврежено 74 БПЛА, есть попадания в 16 локациях

Страна-агрессор Россия в ночь на 5 июня запустила по Украине более ста беспилотников различных типов и баллистическую ракету. Защитники неба обезвредили 74 ударных и имитационных БПЛА над рядом областей.

Видео дня

Основным направлением вражеского удара были Черниговщина, Харьковщина и Одесщина, зафиксированы попадания российских средств нападения в 16 локациях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 22:30 среды, 4 июня, с тех пор агрессор атаковал 103 БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами (из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ, мыса Чауда во временно оккупированном Крыму), а также баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 четверга противовоздушной обороной обезврежено 74 дрона на востоке, юге и севере страны: 28 сбиты огневыми средствами поражения, а 46 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Россия атаковала дронами город Прилуки на Черниговщине, убив пять человек, в том числе маленького ребенка. Из-за взрывов в городе сгорели дома в жилой застройке, пострадали восемь жителей.

Также РФ ударила ракетой и дронами по Харькову: зафиксировано попадание в две жилые многоэтажки, пострадали 18 человек, среди которых беременная и дети.

На Одесщине в результате удара российского дрона в Белгород-Днестровском районе разрушены амбулатория семейной медицины, центр творчества детей и молодежи, а также частично – здание лицея. Там вспыхнули пожары, которые спасатели ликвидировали.

Ночью защитники неба сбили один российский беспилотник на территории Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 июня ПВО Украины обезвредила 61 российский дрон на востоке, юге и севере. В результате вражеской атаки были зафиксированы попадания в семи локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!