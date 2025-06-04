Россия ночью атаковала Украину 95 дронами: обезврежен 61 беспилотник

В ночь на 4 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 61 беспилотник: сбито 36 БпЛА, еще 25 не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ.

Видео дня

Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новую воздушную атаку захватчики начали с 22:40 3 июня.

В течение ночи они запустили 95 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов из российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основные направления воздушного удара – Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 – сбиты огневыми средствами поражения, 25 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях", – отметили в Воздушных силах.

В частности, под вражеской атакой ночью оказалась Харьковщина. Как рассказали в ГСЧС Украины, враг нанес комбинированный удар БПЛА и ракетами по Харькову и пригороду.

В результате атаки в Новобаварском районе города Харькова загорелись производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. По состоянию на 7 часов утра было известно, что пострадал один человек.

А в селе Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 кв. м – там предварительно обошлось без пострадавших.

"На месте событий работают подразделения ГСЧС и пиротехнические расчеты. Продолжается ликвидация пожаров!" – добавили в ГСЧС.

Также, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели с ночи ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеской атакой на Сумщине

"Российские БпЛА нанесли серию ударов по одному из предприятий Лебединской громады, вызвав масштабные разрушения и пожары. Кроме помещений предприятия, повреждены около 10 частных домов. Спасатели обследовали территорию. Людей под завалами не нашли. Обошлось без пострадавших. Все очаги горения ликвидировали", – говорится в сообщении.

Также от ударов российских БпЛА ночью страдала Одесская область.

"На местах вспыхнули пожары, спасатели их ликвидировали. Повреждены жилые дома, складские помещения, СТО. Предварительно, пострадал 1 человек. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям", – отчитались в ГСЧС.

Напомним, накануне, 3 июня, оккупанты нанесли удар по авто в центре Сум. В результате обстрела из РСЗО есть жертвы, десятки людей пострадали.

Также накануне Россия впервые атаковала Николаевскую область ракетой "Кинжал". Враг целился по неработающей портовой инфраструктуре. При этом ракета ударила в землю, поэтому серьезных разрушений атака не вызвала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!