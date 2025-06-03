Россия впервые атаковала Николаевскую область ракетой 'Кинжал': Ким рассказал подробности

Российская захватническая армия впервые за время полномасштабного вторжения атаковала Николаевскую область ракетой "Кинжал". Враг целился по портовой инфраструктуре, которая сейчас не работает.

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Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в теле-эфире. Он отметил, что удар не нанес существенных разрушений местной инфраструктуре, поскольку ракета ударила в землю.

"Кинжал" действительно применен впервые. Удар был по портовой инфраструктуре без существенных повреждений. Это не город, а пригород. По моему мнению, враг не достиг цели благодаря нашим силам обороны. Они атаковали объект в порту, что они там искали, неизвестно, потому что попали в землю", – сказал он.

Ким рассказал, что ракета упала рядом со зданием портовой инфраструктуры, обошлось без повреждений. Было небольшое возгорание травы и самого помещения, однако огонь быстро локализовали.

По словам Виталия Кима, он не понимает, зачем бить по порту, который не функционирует уже три года.

"Там нет ни людей, ни инфраструктуры, которая бы активно работала и обеспечивала Силы обороны. Это первая атака за время полномасштабного вторжения дорогой ракетой", – добавил глава Николаевской ОГА.

Ким также напомнил, что николаевские порты до окончания боевых действий не будут работать, ведь выход из них пролегает мимо оккупированной Кинбурнской косы, откуда россияне обстреливают гражданские суда.

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