Россия атаковала Чернигов "Шахедами": повреждены дома и предприятие, есть раненые. Фото
Ночью во вторник, 3 июня, российские оккупационные войска направили на Чернигов дроны-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, есть разрушения и четверо пострадавших.
Ранены две женщины и два мужчины. Мужчины получили тяжелые ранения, все пострадавшие были госпитализированы в городские лечебные учреждения. Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации.
Данные о пострадавших уточнили в Черниговской ГВА.
В результате атаки РФ повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе.
"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", – сказано в сообщении.
Кроме того, захватчики попали в промышленное предприятие. Там вспыхнул пожар, который локализовали подразделения ГСЧС.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.
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