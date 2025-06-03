Россия атаковала Чернигов 'Шахедами': повреждены дома и предприятие, есть раненые. Фото

Ночью во вторник, 3 июня, российские оккупационные войска направили на Чернигов дроны-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, есть разрушения и четверо пострадавших.

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Ранены две женщины и два мужчины. Мужчины получили тяжелые ранения, все пострадавшие были госпитализированы в городские лечебные учреждения. Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации.

Данные о пострадавших уточнили в Черниговской ГВА.

В результате атаки РФ повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе.

"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", – сказано в сообщении.

Кроме того, захватчики попали в промышленное предприятие. Там вспыхнул пожар, который локализовали подразделения ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.

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