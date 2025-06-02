Российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.

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Об этом сообщили руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, а также пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Удары дронами-камикадзе были нанесены утром.

В результате атаки повреждены два авто.

"Враг FPV-дронами ударил по зданию пожарного подразделения и служебным авто, которые двигались по дороге", - рассказал Федоров.

По состоянию на 15:30 он информировал, что из-за обстрела в больнице находятся 12 спасателей, один в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.

Им оказывается вся необходимая помощь, заверил руководитель области.

По данным ГСЧС, оккупанты нанесли двойной удар по пожарной части.

"После удара дронов-камикадзе по пожарной части оккупанты попали во второй раз - уже по спасателям, которые эвакуировали раненых", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что это прицельный террор против экстренных служб и военное преступление. Но даже после таких жестоких ударов украинские спасатели "снова надевают форму, чинят спасательную технику и едут туда, где еще кто-то дышит под обломками".

"Они не сдаются. Потому что знают, что работа спасателей - это шанс на жизнь для других Уважение каждому, кто ежедневно стоит на страже жизни", - заявили в ведомстве.