Россия ударила по Запорожской области: разрушены дома и магазин, есть погибшие

Российская армия нанесла серию ударов по Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере четверо мирных жителей. Под огнем оказались несколько населенных пунктов, повреждены дома и гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. По данным ОВА, враг трижды ударил по селу Терноватое Запорожского района. В результате атаки погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет.

Частично разрушен магазин и несколько домов поблизости. Взрывная волна повредила конструкции, обломки разлетелись по жилым домам.

Еще один удар россияне нанесли по Пологовскому району. По предварительной информации, по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) было атаковано село Копани Воздвижовской громады. Один дом разрушен полностью. Позже стало известно, что в результате российского удара погиб 67-летний мужчина.

Власти уточняют масштабы разрушений и количество пострадавших. На местах работают спасатели и правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия во время воздушного нападения 1 июня атаковала "Шахедами" и ракетой Запорожье и Запорожский район. В городе поражены объекты критической инфраструктуры и дома, пострадали три человека. По уточненным данным, оккупанты направили на Запорожье по меньшей мере семь дронов-камикадзе. Также повреждено ряд объектов критической инфраструктуры: там вспыхнули пожары, на одном из них частично разрушено админздание.

Перед этим, 29 мая российские войска нанесли авиаудар по селу Верхняя Терса в Запорожье, в результате чего погибли два человека и трое получили ранения. Во время утренней атаки враг сбросил по меньшей мере пять управляемых авиабомб на жилую застройку.

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