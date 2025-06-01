РФ атаковала Запорожье "Шахедами": есть пострадавшая, повреждена критическая инфраструктура. Видео

Страна-агрессор Россия во время воздушного нападения ночью 1 июня атаковала "Шахедами" Запорожье. В городе поражены объекты критической инфраструктуры и дома, пострадал человек.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он опубликовал кадры с последствиями вражеской атаки.

По уточненным данным, оккупанты направили на Запорожье по меньшей мере семь дронов-камикадзе.

В городе поврежден ряд объектов критической инфраструктуры: там вспыхнули пожары, на одном из них частично разрушено админздание.

Кроме этого, повреждены частные дома и автомобили. В частном секторе тоже возникли пожары – спасатели их ликвидировали.

"В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 мая российские войска нанесли авиаудар по селу Верхняя Терса на Запорожье, в результате чего погибли два человека и трое получили ранения. Во время утренней атаки враг сбросил по меньшей мере пять управляемых авиабомб на жилую застройку.

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