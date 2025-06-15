Над Украиной ночью обезвредили 167 российских дронов и ракет, есть попадания в Кременчуге – Воздушные силы

Защитники неба Украины во время атаки РФ в ночь на 15 июня сбили восемь российских ракет и обезвредили 159 ударных дронов. Агрессор применил значительно больше средств воздушного нападения, в результате атаки есть последствия от попадания целей и падения обломков.

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Основным направлением вражеского удара стала Полтавщина, в частности город Кременчуг. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что во время атаки, которая продолжалась с 20:00 субботы, россияне направили на Украину 194 средства воздушного нападения:

– 183 ударных беспилотника типа Shahed и имитационные дроны (из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска);

– две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области РФ;

– одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Курской области РФ;

– четыре крылатых ракеты "Искандер-К" из Ростовской области РФ;

– четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения врага (119 сбиты, 48 – локально потеряны).

В частности, защитники сбили два "Кинжала", три "Искандер-К" и три "Калибра", а также 111 "Шахедов", и еще 48 дронов локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых (обломки) в шести локациях", – сообщили в Воздушных силах.

По данным Полтавской ОГА, во время атаки защитники неба сбили большинство российских дронов-камикадзе и ракет. При этом в Кременчугской громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. Кроме этого, в Чутовской громаде из-за падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июня украинская противовоздушная оборона обезвредила 43 "Шахеда" на востоке и севере страны: 23 были сбиты, 20 – локально потеряны/подавлены РЭБ. В результате российской атаки зафиксировали попадания в девяти, а падение обломков – в пяти локациях.

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