Россия ночью ударила по Украине 58 дронами: обезврежены 43 средства воздушного нападения

В ночь на 14 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 43 из них: сбиты 23 БпЛА, еще 20 дронов не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную ночную атаку россияне начали с 22:00 13 июня.

В течение ночи и утром они атаковали украинские города и села 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Запускали оккупанты дроны с разных типов из направлений, в частности из районов российских городов Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая область, Днепропетровщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 – сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локационно потеряны/подавлены РЭБ. зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) – в 5 локациях", – сообщили в Воздушных силах.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в КНДР могут запустить производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Россия.

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