Били ракетами и дронами: последствия массированной атаки войск РФ на Полтавщину. Фото

Ночью 15 июня российская террористическая армия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Полтавской области. В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

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Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его информации, в Кременчугском обществе под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. В Чутовской громаде из-за падения обломков БПЛА повреждены жилые дома и автомобили. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС Украины проинформировали, что в результате вражеских ударов на территории Кременчугской громады зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые уже локализованы силами спасателей. Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрелов. Кроме того, в области зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.

Напомним, российские войска 14 июня атаковали ударными дронами Запорожье. На рассвете на облцентр они направили 14 "Шахедов": в городе есть разрушения, повреждены машины, магазин, не менее 15 жилых домов и нежилых сооружений.

Раннее сообщалост, что оккупанты атаковали Харьков 12 июня: тогда под ударом оказалась гражданская инфраструктура, пострадали 16 человек.

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