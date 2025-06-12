РФ снова атаковала Харьков 'Шахедами': под ударом гражданская инфраструктура, пострадали 11 человек

В ночь на четверг, 12 июня, российские оккупационные войска снова атаковали Харьков "Шахедами". Целью врага в этот раз стали Шевченковский, Салтовский и Слободской районы города. На данный момент известно об 11 пострадавших.

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Россияне били по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В Салтовском районе подтвержден прилет в крышу многоэтажки – обошлось без пострадавших. Также зафиксирован удар по фитнес-клубу.

Еще один прилет в Салтовском районе произошел в нескольких метрах от другой многоэтажки. Всего в этом районе уже 11 пострадавших, четверо из них – дети. У двухлетнего ребенка резаная рана головы.

Среди пострадавших 76-летний мужчина, 76-летняя женщина – они получили острую реакцию на стресс. Кроме них пострадали 17-летняя девушка, 57-летний мужчина, а также 42-летний мужчина, который получил резаную рану стопы.

Также есть информация о прилетах по Шевченковскому и Слободскому районам Харькова.

В Шевченковском районе враг нанес удар по территории детского сада, который находится во дворе многочисленных многоэтажек. В этом же районе один из прилетов пришелся по двору школы, там выбиты окна.

Всего, предварительно, враг нанес 12 ударов по Харькову этой ночью. Один из них – без детонации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 11 июня, российские захватчики массированно атаковали Харьков "Шахедами", целью врага стали Основянский и Слободской районы города. Три человека погибли, еще 64 человека пострадали.

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