Харьков оказался под массированной атакой 'Шахедов': из-за попаданий по домам вспыхнули пожары, есть погибшие

В ночь на среду, 11 июня, российские захватчики массированно атаковали Харьков "Шахедами". Целью врага в этот раз стали Основянский и Слободской районы города. Двое людей погибли, есть по меньшей мере 28 раненых.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. "Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников – в небе курсом на город несколько БПЛА. Будьте осторожны!" – написал он.

В Основянском районе нанесен удар по нескольким частным домам, на месте попаданий вспыхнул пожар.

Попадание в пятиэтажку зафиксировано в Слободском районе города, пожар вспыхнул с 3-го до последнего этажа. В этом доме горят более 15 квартир, есть пострадавшие.

"Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди", – добавил Терехов.

По состоянию на 2:00 известно о 28 раненых. Число погибших возросло до двух человек.

В Воздушных силах ВСУ в 00:53 сообщили, что основная масса запущенных врагом "Шахедов" фиксируется на Харьковщине.

По информации Ситуационного центра, по двум районам Харькова этой ночью было нанесено 17 ударов вражескими БПЛА.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове количество погибших возросло до двух после российской авиационной атаки 7 июня. В больнице скончался 62-летний мужчина, который получил ранения.

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