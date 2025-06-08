В Харькове возросло количество жертв атаки армии России

В Харькове количество погибших после российской авиационной атаки 7 июня возросло до двух. В больнице умер 62-летний мужчина, который получил ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что оккупационные войска РФ нанесли серии авиационных ударов ориентировочно в 17:40 в субботу, 7 июня. Пострадали 19 человек.

"UPD: количество погибших возросло до двух человек. К сожалению, в больнице скончался 62-летний мужчина, который получил ранения в результате вражеского авиационного удара по Шевченковскому району г. Харькова вечером 7 июня. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Напомним, что 7 июня в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание по территории детской железной дороги. Погибла женщина: она была руководителем детской железной дороги, ее назначили на должность две недели назад. Еще 12 человек получили ранения и получили острый шок.

Также еще один авиационный боеприпас разорвался над домом в этом же районе, в результате этого ранения получили двое мужчин.

В Киевском районе КАБ попал по частному жилому сектору, в результате чего повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадали пять человек: две женщины и двое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы. В облпрокуратуре заявили, что это была самая масштабная атака на город с начала войны. Погибли три человека, пострадали более 20.

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