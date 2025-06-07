Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены детская железная дорога и частные дома, 18 пострадавших, погибла женщина. Фото

Войска Российской Федерации вечером в субботу, 7 июня, сбросили КАБы на Харьков. Предварительно, один гражданский погиб, еще 18 получили ранения.

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Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе оккупантов около 17:30. На своем Telegram-канале он заявил о двух прилетах по Шевченковскому району города. По уточнению главы Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова, повреждения зафиксированы также в Киевском районе.

По состоянию на 18:00 мэр информировал, что в центральной части Харькова погиб один человек. Синегубов добавил в Telegram, что ранены пять мирных жителей. В 18:30 было известно уже о 10 потерпевших, в 19:30 – о 18 раненых (из них трое в тяжелом состоянии).

В Шевченковском районе повреждено два здания детской железной дороги и четыре вагона, в Киевском – два частных жилых дома и хозяйственное здание.

Жертвой обстрела стала 30-летняя женщина. Среди раненых есть 14-летний парень.

Глава управления "Укрзалізниці" Александр Петровский рассказал в Facebook, что погибла сотрудница компании, назначенная на должность всего две недели назад.

Авиаудар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, детской железной дороги Харькова (для посетителей она закрыта). Кроме того, ранены четыре железнодорожника, одному понадобилась операция.

"Из соображений безопасности ее (детскую железную дорогу. – Ред.) не открываем – отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае. Удар унес жизнь руководительницы заведения – молодой сотрудницы, две недели как назначили. Врачи оказывают помощь другим", – сообщил Петровский.

Что писали об обстреле представители власти:

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы. В облпрокуратуре заявили, что это была самая масштабная атака на город с начала войны. Погибли три человека, пострадали более 20.

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