РФ массированно атаковала Харьков: есть попадание в многоэтажку и жертва, среди пострадавших – младенец

В ночь на субботу, 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов. Есть попадание в жилой дом, жертва и пострадавшие, среди них - двое детей.

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Об этом сообщали городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие, там возник мощный пожар, повреждено здание высшего учебного заведения и частный дом.

Также зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный дом в центре города. Там горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди.

Вследствие атаки РФ в Основянском районе есть пятеро пострадавших, среди них полуторамесячный младенец. Впоследствии в ОВА сообщили, что количество пострадавших вследствие атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи человек.

Также под вражескими ударами оказался Киевский район города. По состоянию на 05:17 Синегубов сообщил, что там пострадали трое человек, среди них – девочка 14 лет.

В этом районе зафиксировано как минимум два прилета.

"В Киевском районе есть информация о двух попаданиях вражеских "шахедов": один – в частный дом, другой – по территории высшего учебного заведения", – констатировал мэр Харькова.

Терехов также сообщил, что в результате удара войск РФ по частному дому в Киевском районе один человек получил ранения, еще один – погиб. По состоянию на 05:47 он озвучил новые данные: одна жертва и трое пострадавших.

В 05:55 начальник Харьковской ОГА сообщил, что количество пострадавших в результате дроновой атаки в Киевском районе снова возросло.

"Еще три человека получили ранения в Киевском районе во время дроновой атаки", – написал Синегубов.

До 6 часов утра, как предварительно подсчитали в городском ситуационном центре, по городу россияне нанесли удары 48-ю "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами. Всего в городе в на этот момент было известно, что погиб один человек, еще 13 (в том числе двое детей) пострадали.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. Сначала они атаковали город ракетой, а затем "Шахедами", под ударом был Слободской район. Прямые попадания зафиксировали в два жилых многоквартирных дома, известно о 18 пострадавших.

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