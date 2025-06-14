В Запорожье в результате вражеской атаки произошли пожары, сгорели авто: пострадали двое полицейских. Фото и видео

Российские войска 14 июня атаковали ударными дронами Запорожье. На рассвете на облцентр они направили 14 "Шахедов": в городе есть разрушения, повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта, вспыхнул пожар на гуманитарном предприятии.

Видео дня

Ранения получили двое полицейских. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Утром чиновник сообщил, что на рассвете россияне атаковали город "Шахедами". Сначала считалось, что атака прошла без пострадавших, однако впоследствии стало известно, что это не так.

"По уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских шахедов. Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил Федоров.

Он также сообщил, что в результате российского удара загорелся пожар на гуманитарном предприятии.

"Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках", – отметил Федоров.

По его данным, один из прилетов пришелся на автостоянку: там сгорели более десяти автомобилей.

Также Федоров показал, как выглядит один из районов Запорожья после утренней атаки.

На местах прилетов, как отметили в ГСЧС Запорожья, чрезвычайники по состоянию на 7 часов утра продолжали ликвидировать последствия утреннего обстрела.

"Загорелись легковые автомобили, несколько зданий, склад. Чрезвычайники ликвидируют все пожары. На местах работают все экстренные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после российского массированного удара "Шахедами" по Харькову из-под завалов достали шесть тел.

Также снова Харьков оккупанты атаковали 12 июня: тогда под ударом оказалась гражданская инфраструктура, пострадали 16 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!