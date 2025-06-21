Атака на Кременчуг 21 июня: появились первые официальные детали от ОВА

В ночь на 21 июня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Под ударом оказался Кременчугский район.

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Там зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах критической инфраструктуры, ранен человек. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий", – подчеркнул он.

По данным Полтавской ОГА, в результате атаки пострадал по меньшей мере один человек: он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Кременчуг этой ночью россияне атаковали не только дронами-камикадзе типа "Шахед", но и ракетами различных типов. Прошлой ночью, по данным monitorwar, особого "внимания" от российских военных преступников удостоились этот райцентр и Одесса. И, судя по имеющимся данным, большинство средств воздушного поражения россиян летели именно в направлении Полтавщины.

Для атаки захватчики применили "Шахеды", а также аэробаллистические ракеты 9-С-7760 "Кинжал" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр"/Р-500 "Искандер-К".

Напомним, под утро стало известно, что РФ ударила по Кременчугу "Шахедами" и ракетами. В городе была слышна серия взрывов. Правда тогда, вскоре после атаки, данных о ее последствиях еще не было.

А вот в результате предыдущего удара по Кременчугу, который государство-агрессор нанесло 15 июня, на территории Кременчугской громады зафиксированы попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередачи.

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