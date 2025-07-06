В Кременчуге после прилетов здание ТЦК уничтожено дотла: фото последствий

В сети показали последствия обстрела российскими оккупационными войсками Кременчуга на Полтавщине, в результате которого было поражено здание территориального центра комплектования, а также повреждены жилые дома. На кадрах видно, что здание ТЦК почти полностью уничтожено.

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Фото опубликовало местное издание "Кременчугский Телеграф". В результате российского удара дронами возник пожар, спасатели уже ликвидировали огонь.

Предварительно в результате попадания никто из военнослужащих и работников ТЦК не пострадал.

Журналисты пишут, что в центральной части города перекрыта одна из дорог. На месте работают все соответствующие службы. Также повреждены дома и авто.

И.о. руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что в результате удара БПЛА в городе повреждены жилые дома и учебные заведения. Обошлось без погибших.

Люди получили легкие травмы в результате падения стекла и т.д., им оказали помощь на месте.

"Девять домов жилых – в основном это повылетали остекления, балконы. Двери где-то, крыши повреждены. И школа у нас сильно пострадала, четвертая школа. Будем сейчас пытаться помочь, подключить международные организации для того, чтобы мы могли до 1 сентября ее поставить в строй", – сказал Когут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге вражеские БПЛА попали в здание ТЦК и жилой дом рядом. Удар оккупанты нанесли утром 6 июля.

Также на Харьковщине оккупанты атаковали гражданское авто, убив 8-летнего мальчика, и нанесли удары по спасателям в Харькове и Херсоне.

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