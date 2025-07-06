На Харьковщине оккупанты атаковали гражданское авто: погиб 8-летний ребенок

Российские оккупационные войска атаковали ударным беспилотником по гражданскому автомобилю вблизи села Одноробовка Богодуховского района. В результате очередного военного преступления оккупантов погиб 8-летний ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины. Атака российских захватчиков состоялась в воскресенье, 6 июля.

Еще три человека получили ранения, их доставили в медицинское учреждение. Как уточнили правоохранители, четырехлетний мальчик и 40-летний мужчина получили множественные ранения, 36-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Кроме того, отметили в полиции, под обстрелами находились город Харьков, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Лозовской, Богодуховский и Купянский районы. Против мирного населения оккупанты применили авиабомбы, артиллерию и беспилотники.

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура. Всего ранены 11 человек, двое погибли.

Так, в Харькове зафиксированы попадания БПЛА на территории гражданского предприятия, в здание спорткомплекса, в жилой застройке. Ранение стеклом получила женщина 46 лет.

В Купянском районе разрушениям подверглись гражданское предприятие, жилые дома, инфраструктура. Погиб 59-летний гражданский мужчина. Двое мужчин и трое женщин получили ранения.

В результате падения БПЛА в селе Широкое Лозовского района получила ранения женщина 27 лет, которая ехала на мотоцикле. А в селе Юрченково Чугуевского района из-за попадания БПЛА горело здание Дома культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля Россия осуществила атаку дронами на Киевскую область – под ударом оказался Вышгородский район. Там зафиксированы разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе, из-за действий агрессора пострадали три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!