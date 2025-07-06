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Россия атаковала Киевщину: повреждены дома и горел склад, пострадали мирные жители. Фото

Марина Лисничук
War
4 минуты
1,4 т.
Россия атаковала Киевщину: повреждены дома и горел склад, пострадали мирные жители. Фото

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия осуществила атаку дронами на Киевскую область – под ударом оказался Вышгородский район. Там зафиксированы разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе, из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА). В официальных соцсетях ведомства, а также ГСЧС опубликовали кадры с последствиями российского нападения для области.

Вышгород обстрел

"Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте", – говорится в сообщении КОВА.

Вышгород обстрел

В частности, на Вышгородщине повреждены два многоэтажных дома, огнем уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль, еще три авто повреждены.

Вышгород обстрел

Кроме этого, вспыхнул пожар в складском помещении. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Вышгород обстрел
Вышгород обстрел

В одном из домов спасатели деблокировали женщину 1938 года рождения – пострадавшей былооказана вся необходимая медицинская помощь.

Вышгород обстрел

Утром в ГСЧС Киевщины отметили, что спасатели продолжают работать в Вышгородском районе, где очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе.

Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел
Вышгород обстрел

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля в результате падения обломков сбитых российских дронов в Киевской области были повреждены здания школы и дома культуры. В частности, в Бориспольском районе, где также повреждены котельная, магазин, частный дом и автомобиль.

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