Россия атаковала Киевщину: повреждены дома и горел склад, пострадали мирные жители. Фото

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия осуществила атаку дронами на Киевскую область – под ударом оказался Вышгородский район. Там зафиксированы разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе, из-за действий агрессора пострадали четыре человека.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА). В официальных соцсетях ведомства, а также ГСЧС опубликовали кадры с последствиями российского нападения для области.

"Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте", – говорится в сообщении КОВА.

В частности, на Вышгородщине повреждены два многоэтажных дома, огнем уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль, еще три авто повреждены.

Кроме этого, вспыхнул пожар в складском помещении. Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В одном из домов спасатели деблокировали женщину 1938 года рождения – пострадавшей былооказана вся необходимая медицинская помощь.

Утром в ГСЧС Киевщины отметили, что спасатели продолжают работать в Вышгородском районе, где очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля в результате падения обломков сбитых российских дронов в Киевской области были повреждены здания школы и дома культуры. В частности, в Бориспольском районе, где также повреждены котельная, магазин, частный дом и автомобиль.

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