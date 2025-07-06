Армия России атаковала спасателей в Харькове и Херсоне: фото с места

Россия, как и полагается государству-террористу, продолжает придерживаться тактики "повторных ударов". Оккупанты после обстрелов ждут прибытия к местам прилетов спасателей – и бьют снова.

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6 июля россияне атаковали сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали последствия предыдущих атак в Харькове и Херсоне. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Харькове захватчики ночью нанесли удары дронами: вспыхнули пожары. Когда же на место, где возник один из них, прибыли сотрудники ГСЧС и начали тушить пламя – россияне нанесли повторный удар.

"Повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие", – говорится в сообщении.

В Херсоне же аналогичное нападение на спасателей произошло утром, когда они приехали тушить вызванный первым обстрелом пожар на АЗС.

"Во время ее тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. В результате удара повреждена автоцистерна. Личный состав и гражданские – не пострадали", – констатировали в ГСЧС.

Напомним, в течение ночи с 5 на 6 июля защитники неба обезвредили 117 БПЛА. Впрочем, в результате атаки РФ есть попадания в 19 локациях, отчитались утром в Воздушных силах.

В частности прошлой ночью Россия массированно атаковала дронами Харьков: в городе вспыхнули пожары, среди пострадавших – младенец.

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