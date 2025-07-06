Россия массированно атаковала Харьков дронами: вспыхнули пожары, среди пострадавших – младенец

В ночь на воскресенье, 6 июля, российские оккупационные войска массированно атаковали Харьков ударными БПЛА. Целью врага на этот раз стали Шевченковский и Новобаварский районы города, пострадали два человека, в том числе один ребенок.

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Россияне снова били по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате атаки на Новобаварский район Харькова пострадала 46-летняя женщина. В Шевченковском районе девочка возрастом 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс. Обоим оказывали необходимую медицинскую помощь.

В ОВА отметили, что на местах попаданий возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июля российские войска атаковали Харьков и область. В облцентре вследствие вражеских атак вспыхнул пожар, повреждены СТО, многоэтажка и админздание, обошлось без раненых.

А вот в Купянском районе Харьковщины захватчики попали по двум сельскохозяйственным предприятиям: горели складские помещения, есть пострадавшие.

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