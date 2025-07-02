Оккупанты атаковали Харьков и область: вспыхнули пожары, пострадали три человека. Фото и видео

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Харьков и область. В облцентре в результате вражеских атак вспыхнул пожар, повреждены СТО, многоэтажка и админздание, обошлось без раненых.

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А вот в Купянском районе Харьковщины захватчики попали по двум сельскохозяйственным предприятиям: горели складские помещения, есть пострадавшие. О последствиях обстрелов рассказали в ГСЧС Украины и в Харьковской областной прокуратуре

В Харькове россияне ночью нанесли удары беспилотниками по Новобаварскому району города. Один из вражеских дронов попал по одноэтажному зданию, которое не эксплуатируется. Там вспыхнул пожар на площади около 300 кв м.

Повреждения получили расположенные рядом СТО, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта. Обошлось без пострадавших. Ликвидировать пожар спасателям удалось около 7 часов утра.

Как рассказали в прокуратуре региона, облцентр россияне атаковали около 3 часов ночи. Для атаки, по предварительным данным, они применили российский вариант иранского "Шахеда" – так называемую "Герань-2".

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Документирование последствий проводили прокуроры совместно со следователями ОП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области.

Пострадал от дронового террора России и Купянский район Харьковщины, в частности населенные пункты Шевченковской громады. Там зафиксированы прилеты российских БпЛА по двум сельскохозяйственным предприятиям, расположенным в Боровском и Волошской Балаклее.

В результате ударов загорелись складские помещения и сено в тюках. По предварительным данным, пострадали три человека.

На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Напомним, в конце суток 1 июля российские захватчики из артиллерии ударили по больнице в Херсоне.

Медучреждение подверглось разрушениям. Пострадали восемь человек: три медсестры и пятеро пациентов стационара.

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