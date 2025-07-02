Оккупанты из артиллерии ударили по больнице в Херсоне: пострадали восемь человек

В ночь на 2 июля российские захватчики обстреляли из артиллерии Херсон. Под вражеским огнем оказалась гражданская больница.

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Пострадали восемь человек, среди которых как сотрудники больницы, так и пациенты, находившиеся в учреждении на стационарном лечении. Об очередном военном преступлении войск РФ сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Артиллерийский обстрел Херсона российские захватчики осуществили около 22:30 1 июля. Под ударом оказались корпуса гражданской больницы в облцентре.

"В результате атаки травмы различной степени получили трое работников заведения и пятеро пациентов, находившихся на стационарном лечении. Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ", – отметили в прокуратуре региона.

Так, ранения получили три медсестры пораженной больницы. Одну из них, женщину 44 лет, как рассказал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки.

Еще две сотрудницы больницы, женщины 54 и 44 лет, будут лечиться амбулаторно.

Со взрывными травмами, контузиями и различными осколочными ранениями продолжат пребывание в больнице четверо пострадавших пациентов, мужчины 58 и 60 лет, а также женщины 64 и 57 лет. Пятая пострадавшая, женщина 69-лет, получила помощь, но от госпитализации отказалась.

Там также сообщили, что под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по жилой застройке Константиновки. Из ствольной артиллерии они били по многоквартирным и частным домам города. Ранения получили трое гражданских.

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