Оккупанты ударили по жилой застройке Константиновки: ранены трое гражданских. Фото

Во вторник, 1 июля, российская оккупационная армия нанесла удары по жилой застройке Константиновки (Донецкая область). В результате атаки ранения получили трое гражданских.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"1 июля 2025 года в течение часа оккупанты накрывали Константиновку огнем из ствольной артиллерии. Под прицелы вражеских средств поражения попали многоквартирные и частные дома", – говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов телесные повреждения получили 52-летняя женщина и ее 32-летний сын. Также на улице ранен еще один житель. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения.

Кроме того, российские захватчики повредили 2 многоэтажки, 13 частных домовладений, 4 торговых павильона и линии газопровода.

"При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Напомним, 26 июня российские военные нанесли удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате атаки повреждена аптека, двое мирных жителей получили ранения, обстрел осуществлялся с применением ствольной артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главкома Александра Сырского, российские войска пытаются продвинуться в сторону Константиновки, но без успеха. Также наши бойцы ежедневно отражают атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях.

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