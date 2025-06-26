Оккупанты ударили по аптеке в Константиновке Донецкой области: пострадали два человека. Фото

Российские оккупанты днем в четверг, 26 июня, нанесли удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. Вследствие атаки повреждена аптека, двое мирных жителей получили ранения.

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О последствиях обстрела сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Голубов. По его словам, оккупанты накрыли город огнем около 12:00.

Обстрел осуществлен с применением ствольной артиллерии.

Вследствие атаки пострадали двое гражданских, которые находились в помещении аптеки.

Полицейские парамедики на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего их доставили в городскую больницу.

Поврежден фасад аптеки, информировал чиновник.

Сергей Голубов добавил, что нынешний обстрел является очередным актом агрессии против мирного населения.

Он призвал всех жителей беречь себя и близких и своевременно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ ночью 26 июня ударили дронами по многоэтажке в городе Белозерское Покровского района Донецкой области. Вследствие удара пострадали пятеро гражданских.

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