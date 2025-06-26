Оккупанты ударили по Белозерскому на Донетчине: возник пожар, пострадали пять человек. Фото

Оккупационные войска РФ во время дроновой атаки ночью 26 июня ударили по многоэтажке в городе Белозерское, что в Покровском районе Донецкой области. В результате действий агрессора пострадали пятеро гражданских.

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Город подвергся вражеской атаке около 02:00, в частности, беспилотником "Герань-2". Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, публикуя фото разрушенного дома.

Отмечается, что в результате попадания БПЛА вспыхнул пожар. В собственных домах пострадали трое жителей, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также телесные повреждения получил 15-летний парень и его мать.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадины. Всем им оказана медицинская помощь.

Всего в городе из-за российской атаки повреждены три многоэтажки и семь автомобилей.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов на мирное население", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня защитники неба обезвредили 24 из 41 ударного дрона, которыми Россия атаковала Украину. Основным направлением вражеского удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей, известно о попаданиях в семи локациях.

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