Над Украиной за ночь обезвредили 24 российских дрона, есть попадания в семи локациях – Воздушные силы

Силы обороны Украины в ночь на 26 июня отбили дроновую атаку РФ, обезвредив 24 ударные и имитационные беспилотники. В то же время в результате очередного вражеского нападения зафиксированы попадания БПЛА в семи локациях.

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Атака продолжалась с 22:00 минувших суток. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что на этот раз агрессор запустил 41 БПЛА (ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов) с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Основным направлением вражеского удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 понедельника противовоздушной обороной обезврежено 24 "Шахеда" (дроны других типов) на востоке, юге и севере страны. Из них восемь беспилотников – сбиты огневыми средствами поражения, 16 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 июня защитники неба обезвредили 52 российских дрона из 71. Были зафиксированы попадания вражеских БПЛА в шести локациях на Одесщине, Сумщине и Харьковщине.

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