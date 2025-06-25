Россия ночью ударила по Украине 71 дроном: обезврежены 52 средства воздушного нападения

В ночь на 25 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 71 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 52 из них: сбить удалось 32 БпЛА, еще 20 дронов не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в Одесской, Сумской и Харьковской областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку россияне начали примерно с 22 часов вечера 24 июня. В течение ночи враг атаковал 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях", – указано в сообщении Воздушных сил.

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Напомним, накануне, 24 июня, оккупанты ударили баллистикой по Днепру и области. К концу суток было известно о по меньшей мере 17 погибших и 279 раненых в облцентре, а также двух жертвах и более десяти пострадавших в городе Самар.

Враг повредил десятки образовательных учреждений, разрушениям подверглись многоэтажки и жилые дома, восемь медицинских учреждений, значительное количество других объектов инфраструктуры.

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