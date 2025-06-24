Прозвучала серия взрывов: оккупанты ударили баллистикой по Днепру

Днем 24 июня российские войска атаковали Днепр. В облцентре во время воздушной тревоги прозвучал ряд взрывов.

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Последствия атаки уточняются. О вражеских ударах сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя", – призвал чиновник.

О баллистике в направлении Днепра мониторинговые каналы сообщили в 11:04. После 11:20 стало известно о новых скоростных целях в этом же направлении, которые были запущены из Воронежской области РФ.

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