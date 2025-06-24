Оккупанты массированно ударили по Сумщине: разрушены дома, среди погибших – ребенок

Около полуночи во вторник, 24 июня, российские оккупационные войска массированно атаковали село в Верхнесыроватской громаде Сумской области ударными БПЛА. Три человека погибли, среди них 8-летний мальчик.

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Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Также погибли мужчина и женщина.

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон – навсегда. Искренние соболезнования их близким", – написал Григоров.

Еще трех людей достали из-под завалов. Все они госпитализированы, один пострадавший – в тяжелом состоянии.

Вследствие атаки РФ разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, задействованы все службы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска днем в понедельник, 23 июня, атаковали город Белгород-Днестровский в Одесской области баллистикой. Вследствие обстрела разрушено местное учебное заведение. Погибли три человека, под завалами еще могут быть люди.

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