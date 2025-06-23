Россияне ударом баллистики разрушили учебное заведение в Белгороде-Днестровском: под завалами могут быть люди

Российские оккупационные войска днем в понедельник, 23 июня, атаковали город Белгород-Днестровский в Одесской области баллистикой. В результате обстрела разрушено местное учебное заведение.

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Под завалами могут быть люди. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в учреждении находились взрослые из преподавательского состава, детей, к счастью, не было.

"Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было. Работа по ликвидации последствий и поиски уже продолжаются", – написал Кипер.

В Воздушных силах ВСУ около 14:30 предупреждали об угрозе применения российскими оккупационными войсками баллистического вооружения с юга.

Также в ВС сообщали о нескольких скоростных целях в направлении Белгород-Днестровска.

В ночь на 22 июня армия РФ также в очередной раз атаковала Белгород-Днестровский в Одесской области. Путинские войска ударили дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре. В частности, россияне уничтожили местную станцию экстренной медицинской помощи. Также поврежден жилой дом, гаражные помещения и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в том числе баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка,погибли восемь жителей столицы и еще 34 человека пострадали, в области – один погибший и семь травмированных.

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