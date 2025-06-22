В Одесской области оккупанты уничтожили станцию экстренной медпомощи: авто разбиты. Фото

В ночь на 22 июня российская террористическая армия в очередной раз атаковала Белгород-Днестровский в Одесской области. Путинские войска ударили дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре.

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В частности, россиянами уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации ОВА, в регионе активно работали силы противовоздушной обороны, но ударов по гражданским объектам не удалось избежать. К счастью, пострадавших среди мирных жителей вследствие ночной атаки нет.

Что касается имущество, то ночная российская атака вывела из строя 7 санитарных авто. В администрации уточнили, что 6 транспортных средств повреждены, езе одна карета скорой помощи сгорела полностью.

Станция обслуживала город Белгород-Днестровский и четыре окрестных поселка – в целом около 65 тыс. жителей. После ночной атаки экстренную медицинскую помощь населению будут оказывать бригады, расположенные в других пунктах постоянного базирования.

На месте идет ликвидация последствий вражеского удара. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

В Одесской областной прокуратуре уточнили последствия атаки. Там заявили, что кроме станции экстренной скорой помощи был поврежден жилой дом, гаражные помещения и автомобили. Полный список разрушений и повреждений устанавливается.

При процессуальном руководстве Белгород-Днестровской окружной прокуратуры Одесской области начато расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеских атак.

Напомним, вечером 21 июня российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. Под ударом были Славянск и Краматорск, один человек погиб, есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за масштабной воздушной атаки противника по Кременчугу ночью 21 июня пострадали объекты энергетики и жилые кварталы города. Враг осуществил массированный комбинированный обстрел, запустив как дроны, так и ракеты.

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