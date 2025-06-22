Войска РФ атаковали Славянск и Краматорск: погиб несовершеннолетний, есть пострадавшие. Фото

Вечером в субботу, 21 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. Под ударом были Славянск и Краматорск, один человек погиб, есть раненые.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Под прицелом противника снова была гражданская инфраструктура.

В Славянске в результате атаки РФ погиб 17-летний парень, еще три человека ранены. В городе повреждены 32 частных дома, два административных здания, четыре многоэтажки, производственное помещение, три автомобиля.

В Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Известно об одном раненом, под завалами оставался человек, продолжались спасательные работы.

"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день. Призываю всех: эвакуируйтесь из Донецкой области в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких!" – написал Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за масштабной воздушной атаки противника по Кременчугу ночью 21 июня пострадали объекты энергетики и жилые кварталы города. Враг осуществил массированный комбинированный обстрел, запустив как дроны, так и ракеты.

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