Киев под атакой вражеских БПЛА: есть попадание обломков и пострадавший

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. В городе работает противовоздушная оборона, известно о попадании обломков.

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Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

По его словам, в Соломенском районе, предварительно, произошло попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы работают на месте.

По состоянию на 01:10 известно об одном пострадавшем в Соломенском районе Киева.

По информации КГВА, в Соломенском районе падение обломков вражеского БПЛА вызвало возгорание крыши нежилого здания.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия атаки зафиксировали на нескольких локациях в Соломенском районе, а также в Святошинском, где предварительно есть попадание в многоквартирный дом и падение обломков на открытой местности.

"Фиксируем также последствия атаки в Дарницком районе, предварительно – без пожара и пострадавших. В Соломенском районе пожар в частном секторе", – отметил Ткаченко.

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