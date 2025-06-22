Россия ударила баллистикой, С-300 и "Шахедами": обезврежено 28 дронов, есть попадания в трех областях

Силы обороны Украины во время атаки РФ в ночь на 22 июня обезвредили 28 российских ударных и имитационных дронов. В то же время в результате действий врага, который также применил баллистику и зенитные управляемые ракеты, зафиксированы попадания.

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В частности, пострадали Черниговская, Сумская и Одесская области. Очередная атака продолжалась с 21:00 минувших суток, детали о ее отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, зенитной управляемой ракетой С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области, 47 беспилотниками (ударными типа Shahed и имитаторами различных типов) из Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

По данным военных, основным направлением вражеского удара была Черниговщина. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны: 18 сбиты огневыми средствами поражения, 10 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в семи локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесщине", – сообщили в ВС.

Накануне вечером Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Сум, в результате чего возник масштабный пожар в помещении одного из предприятий. Несмотря на высокую нагрузку и сложную ситуацию с безопасностью, сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар. Обошлось без пострадавших.

Этой ночью российские войска атаковали юг Одесского региона: на месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, а также расположенный рядом жилой дом. Спасатели вместе с местной пожарной командой ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки РФ в ночь на 21 июня противовоздушная оборона Украины обезвредила 140 дронов, три "Калибра", "Кинжал" и "Искандер-К". Были зафиксированы попадания в Кременчуге на Полтавщине, еще в трех локациях – падения сбитых целей и обломков.

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